Calcio - Periodo no per il Bari di De Laurentiis che crolla ancora, questa volta a Torre del Greco contro la Turris, dove arriva un pesante 3-0 a favore dei campani. Decidono le reti di D’Ignazio, Loreto ed Alma. Il terzino di proprietà Napoli Luigi D’Ignazio è andato in rete e ha ottenuto con i suoi compagni la salvezza matematica.