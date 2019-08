Icardi via dall'Inter, Wanda Nara pubblica sui social una risposta provocatoria [FOTO]

Notizie Calcio - Mauro Icardi è al centro delle voci di calciomercato, ormai destinato a lasciare l'Inter: la moglie-agente come suo solito si diverte a lanciare messaggi criptici sui social sul futuro dell'attaccante.

In queste ore sembra più vicino alla Roma, rispetto a Juventus e Napoli ma Wanda Nara su Instagram ha postato una storia dove si vede la figlia che esulta come Icardi copi colori nerazzurri. Una risposta? Una provocazione? Il presente ci restituisce solo una famiglia sul lago di Como per trascorre l'estate e nessuna dichiarazione ufficiale Nell'esultanza solita Icardi si porta le mani verso le orecchie per sentire la gioia dei tifosi ad un suo gol: stavolta potrebbe significare anche la posizione di ascolto per le proposte che si aspetta in questi giorni.