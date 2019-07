Inter, l'annuncio di Marotta: "Icardi è sul mercato, non rientra nel progetto di Conte!". Via libera al Napoli?

Calciomercato Napoli- Arrivano aggiornamenti importanti sulla questione Mauro IcardiNapoli. Intervista dell'Amministratore Delegato dell'Inter Beppe Marotta a Sky Sport che parla del futuro di Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Inter mercato - Le parole di Marotta riportate da CalcioNapoli24: "È un metodo che deve essere utilizzato in tutte le comunità, bisogna avere delle regole precise, dei diritti e dei doveri che devono essere sempre rispettati. Da queste situazioni si esce con chiarezza e trasparenza, in una progettualità bisogna trovare i profili giusti e questa è la strada che stiamo percorrendo. Abbiamo avuto modo di parlare con molta schiettezza e franchezza ai diretti interessati pur nel rispetto dei loro contratti e gli abbiamo comunicato la presa di posizione della società. Credo che questa sia la cosa più importante. Entrambi sanno della situazione che non significa che vengano sminuite le loro capacità: sono ottimi giocatori ed ottimi talenti, ma il talento da solo fa vincere le partite ma è la squadra che fa vincere il campionato e raggiungere gli obiettivi prefissati. Di conseguenza, non rientrano nel progetto con una trasparenza e il rispetto che è a loro dovuto".

Inter news - "Una cosa è affermare che Icardi è sul mercato, un altro è rispettare i contratti e un accordo collettivo che prevede che il calciatore debba prendere parte agli allenamenti. E noi non vogliamo venir meno ai nostri doveri. Poi ci sono dei diritti dell'allenatore, che è quello di scegliere quale formazione scegliere e quale mettere in campo". Ha concluso così Marotta.