Calciomercato - Icardi è stato appena ceduto ufficialmente al PSG con l'Inter che incassa ben 59 milioni dalla cessione dell'attaccante argentino. Maurito si piazza all'ottavo posto della classifica per le cessioni più costose nella storia della Serie A. Al secondo posto rimane stabile Higuain che per 90 milioni passò dal Napoli alla Juventus nel 2016, mentre al quinto troviamo Cavani che nel 2013 lasciò l'azzurro proprio per trasferirsi a Parigi.

Top 10 cessioni Serie A