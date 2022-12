Iannicelli: "Se la Juve si è iscritta al campionato barando, lo scudetto 2019 va assegnato al Napoli"

Ultime notizie. Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato dell'inchiesta sulla Juventus su Canale 21, nel corso di Campania Sport: "Il calcio italiano è giunto in un momento nel quale bisogna fare pulizia, bisogna restituire il senso di una competizione che va combattuta sul campo. È tempo di fugare tutti gli errori del passato. Fino al 2014-2015 la Juventus aveva un modello di business interessante, con lo stadio di proprietà, il marketing, le finali di Champions: è stata una delusione scoprire che dietro tutto quello c'era un gigante dai piedi d'argilla. Ora va fatta una battaglia, perché se il campionato 2018-19 vede la Juventus iscriversi barando e alterando le carte, allora quel campionato e deve essere riscritto e quello scudetto deve essere tolto alla Juve e assegnato al Napoli. Perché, prima o poi, bisognerà premiare chi come il Napoli è stato virtuoso e a chi, come De Laurentiis, ha sopportato insulti e magari ha anche rinunciato a qualche vittoria per tenere in equilibrio i bilanci”.