La pazza idea di Iannicelli: "La Juventus esonera Sarri, lo riprendereste al Napoli?"

Notizie Calcio Napoli - Beppe Iannicelli, collega di Canale 21, ha parlato dell'esonero di Sarri nel suo editoriale per Optimamagazine:

La Juventus licenzia Sarri. La clamorosa eliminazione dalla Champions è costata la panchina a Sarri che pure aveva vinto il nono scudetto bianconero consecutivo. L’annuncio è atteso a momenti. Ma il destino di Sarri è ormai segnato.

Eravamo stati buoni profeti presentando il match contro il Lione nel quale Sarri si giocava la panchina nonostante le sue smentite della vigilia.

Sarri paga il fallimento di tutti i target fissati dalla società al momento del suo ingaggio super milionario. Sarri ha perso malamente le coppe italiane, ha vinto a stento lo scudetto, ha lasciato la Champions – vero obiettivo stagionale – contro la settima della Ligue. Il tutto nonostante Sarri abbia potuto usufruire di un Ronaldo dal rendimento stratosferico.

Inoltre Sarri non ha mai dato un’identità di gioco ad una squadra che pure presenta diverse lacune anagrafiche e tecniche. Adesso si attende la conferma ufficiale dell’esonero di Sarri . ma è già cominciata la caccia al suo successore.

Sono diversi i nomi che si agitano nella mente di Andrea Agnelli per il dopo Sarri: Pochettino, Zidane , Simone Inzaghi. Ma anche un clamoroso ritorno di Max Allegri o Conte al posto di Sarri non è del tutto da escludere.

Il calcio moderno non ha pazienza, non ha tempo di aspettare nè Sarri, nè nessun altro. Sarri lascia la panchina e non sarà per nulla rimpianto dai tifosi bianconeri.