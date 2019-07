I tifosi del Real Madrid aspettano James all'entrata: "Non te ne andare all'Atletico!" [VIDEO]

Questa mattina, alle ore 8:25, James Rodriguez si è presentato al Valdebebas, ritrovo del Real Madrid, per unirsi alla squadra nella preparazione atletica pre-stagionale, dopo il lungo periodo di vacanze seguito alla Copa America. Il talento colombiano ha svolto allenamento differenziato e al momento non è chiaro quale sarà il suo futuro, sebbene pochissimi minuti fa il quotidiano AS ha comunicato la decisione di Florentino Perez di togliere James Rodriguez dalla lista delle cessioni, con decisione contraria a quella di Zidane.

JAMES, MESSAGGIO DAI TIFOSI DEL REAL

Su James Rodriguez ci sono il Napoli e, soprattutto, l'Atletico Madrid, acerrima rivale dei Blancos. E' proprio per scongiurare questa evenienza che questa mattina i tifosi del Real Madrid si sono radunati all'entrata del centro sportivo per attendere James e mandargli un messaggio forte e chiaro: "Non andare all'Atletico!". James in auto si è limitato a salutare con la mano i tifosi. In allegato il video pubblicato da Marca.