ULTIM'ORA - AS: Il Real Madrid ha comunicato a James Rodriguez che resta, è fuori mercato! Decisione Florentino contro il parere di Zidane

Calcio mercato Napoli - Clamorosa ultim'ora dalla Spagna. L'autorevole quotidiano iberico As titola in prima pagina: "Il Real comunica ha James che rimane"

"Il Real Madrid ha informato James Rodríguez (28 anni) che non verrà trasferito e che rimarrà. Come ha appreso AS, la clamorosa sconfitta contro l'Atlético (3-7) e il grave infortunio di Marco Asensio, che sarà fermo ai box per tutta la stagione, hanno portato Florentino Pérez a decidere di non vendere al colombiano nonostante l'opinione di Zidane. I blancos hanno cercanto invano una via d'uscita. Il trasferimento di James all'Atletico era stato già di fatto concluso da una settimana, ma negli ultimi giorni è cambiato tutto".