Empoli-Napoli 1-0, dura contestazione da parte dei tifosi azzurri presenti allo stadio Castellani di Empoli. In queste immagini si può ascoltare un coro indirizzato ai giocatori partenopei rei dell'ennesima prestazione ai limiti della decenza in questa stagione fallimentare.? Clicca su play per guardare il video:

