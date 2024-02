"Ho già allertato De Zerbi", rottura Spalletti-De Laurentiis: spunta il clamoroso retroscena | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Il giornalista de Il Roma, Salvatore Caiazza, ha riferito un clamoroso retroscena sulla rottura ADL-Spalletti, nel corso del suo intervento ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione 'Ne parliamo il Lunedì':

"Ma quale allenatore accetta un presidente che scende negli spogliatoi? Con Spalletti non lo faceva perché dopo i pareggi con Fiorentina e Lecce, De Laurentiis gli disse 'Ho già allertato De Zerbi' e Spalletti rispose 'Con me non parli più e non voglio neppure vedere più tuo figlio a Castel Volturno' e così è stato".