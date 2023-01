Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, si regala un'auto da sogno per Natale. Il centrocampista slovacco posta sui social le immagini della sua nuova Ford Mustang Shelby GT500, chiamata anche Eleanor dopo il film "Fuori in 60 secondi" con Nicolas Cage. Film che ha reso famosissima e ancora più rara da trovare quest'auto che vale quasi 200 mila euro. Clicca su foto allegate per vedere le immagini: