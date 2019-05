"We are ready for NBA Finals @nba #nba #nbaplayoffs #stevencurry #kevindurant #goldenstatewarriors #torontoraptors #final" (Pronti per le finali NBA, ndr) a scriverlo sul proprio profilo Instagram è l'ex azzurro Marek Hamsik ora in forza al Dalian.

