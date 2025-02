Hamsik cambia vita: ora produce uova ed ha uno zoo! "Se potessi parlerei con le galline"

Marek Hamsik ha cambiato vita! Dopo l'addio al calcio, l'ex leggende del calcio slovacco si è ritirato a vita privata, con sua moglie Martina e i tre figli Melissa, Lucas e Cristian. Vivono a Badìn, un piccolo villaggio di 1700 abitanti immerso nella foresta, dove ha costruito un'enorme villa circondata da ettari di terreno.

La nuova vita di Hamsik

Una vita bucolica quella di Marek Hamsik oggi. L'ex Napoli - come ha raccontato lui stesso a Sport24.sk - trascorre il tempo libero allevando polli e prendendosi cura dei tantissimi animali che vivono con lui. Nella villa dove vive - che conta anche una piscina, uno stagno con i pesci e un parco giochi - Hamsik ha fatto costruire anche un enorme e lussuoso pollaio dove alleva galline e produce uova.

"Per me è un hobby nuovo. Ad aprile scorso, durante la Pasqua, abbiamo preso delle uova da cova e abbiamo fatto nascere dei pulcini. Così abbiamo iniziato a mettere su un pollaio per tenerli", ha raccontato sua moglie Martina Hamsikova. E non è un pollaio qualunque, ma un vero pollaio extra-lusso: tutto fatto su misura, quasi un hotel per polli. "Le galline sono più accudite di noi", ha scherzato la moglie di Hamsik.

Hamsik produce uova

Marek ha ammesso: "Abbiamo cercato di fare in modo che le galline fossero felici. Ad oggi abbiamo 29 galline e depongono circa due dozzine di uova al giorno. Abbiamo così tante uova che stiamo pensando di aprire un negozio. Per ora le regalo ai miei familiari, e quelle che avanzano le dò da mangiare ai cani". Gli host del podcast gli hanno chiesto: perché lo fai? Hamsik ha risposto: "Principalmente per salute, così mangio uova fatte in casa. Ma è anche un benessere psicologico, mi piace prendermene cura e vorrei quasi parlarci con le galline".

Lo zoo in casa

Galline ma non solo. Hamsik e sua moglie sono amanti degli annimali e in casa hanno un piccolo zoo: tre cani, un gatto, due tartarughe, sei porcellini d'india, due furetti, un gallo e le galline.