Napoli, oggi l'addio di Hamsik: al San Paolo presenti solo in 25mila! In dubbio la presenza di ADL, Reja premierà lo slovacco

Calcio Napoli ultimissime - Il Mattino parla del ritorno di Marek Hamsik. Non era questo il clima che si aspettava l'ex capitano del Napoli al suo ritorno. Avrebbe sperato di trovare il suo San Paolo pieno, mentre le 25mila presenze lasceranno ampi vuoti e meno ancora saranno i presenti quando un’ora o poco più prima della gara ci sarà la cerimonia che celebrerà lo slovacco che resterà per sempre nella storia del Napoli.

Addio Hamsik Napoli, la presenza di De Laurentiis

Ci dovrebbe essere il patron De Laurentiis (la sua presenza non è ancora certa mentre quasi sicuro che non parteciperà al pranzo Uefa con i dirigenti del Genk), ci sarà, certamente, a premiare Hamsik quel tecnico che ha creduto in lui, che lo ha lanciato nel calcio che conta, che lo ha messo nelle condizioni di diventare bandiera del Napoli: Edy Reja, atterrato ieri attorno alle 19, sarà l’uomo che aprirà la passerella al centrocampista oggi al Dalian.Ci sarà anche la famiglia di Hamsik, gli agenti Petras e Venglos, gli amici che lo hanno accompagnato più fedelmente nelle undici stagioni e mezzo vissute a Napoli.