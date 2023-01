"Hai fatto scemunire Diletta Leotta!": siparietto Ostigard-tifosi, il difensore reagisce così | VIDEO CN24

Castel Volturno - Clima di festa per i giocatori e i tifosi all'esterno del Konami Training Center di Castel Volturno dove molti supporters partenopei si sono raggruppati per salutare i giocatori all'uscita post allenamento. Il tutto a poche ore da Napoli-Juve, gara che si disputerà domani alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Leo Ostigard è stato fermato dai tifosi che gli chiedevano un autografo e qualche selfie, con tanto di siparietto in merito all'episodio che lo vide protagonista con Diletta Leotta a inizio stagione, quando il difensore azzurro uscì dal campo in mutande e la giornalista rimase colpita dalla "passeggiata" del giocatore verso gli spogliatoi. Clicca su play per guardare il video: