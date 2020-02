Hackerato il profilo Twitter del Barcellona: subito rimossi i post 'sospetti'

Ultime calcio Napoli - L'account Twitter dell'FC Barcelona è stato violato, motivo per cui sono apparsi messaggi esterni al club che sono stati segnalati ed eliminati. I tweet sono stati creati tramite uno strumento di terze parti per l'analisi dei dati. L'FC Barcelona effettuerà un controllo sulla sicurezza informatica ed esaminerà tutti i protocolli e i collegamenti, al fine di evitare tali incidenti e garantire il miglior servizio ai nostri membri e fan. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da questa situazione. E' quanto riferisce il club sul proprio social.