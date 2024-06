Haaland in vacanza in Costiera: ecco dove sta trascorrendo le giornate

Sono giorni di relax questi per Erling Haaland che non è riuscito con la sua Norvegia a qualificarsi agli Europei che si stanno giocando in Germania. Allora è in vacanza e la sta trascorrendo in Costiera amalfitana e tante altre zone non troppo distanti da Napoli, dove poteva venire a giocare anni fa quando dal Salisburgo il club azzurro provò a prenderlo prima del suo passaggio al Borussia Dortmund.

Oggi si gode un ricchissimo contratto col Manchester City e nel frattempo le vacanze che ha deciso di pssare in compagnia della sua fidanzata e alcuni amici. Infatti, negli ultimi giorni Haaland è stato al noto ristorante Quattro Passi gestito dallo chef Fabrizio Mellino che a ottenuto tre stelle Michelin lo scorso novembre. Successivamente si è goduto altri posti fantastici del golfo come Marina del Cantone, Capri, la Grotta Azzurra, la Baia di Recomone e Positano.