Guarin dopo l'arresto: "Affronto una delle partite più difficili: sono sicuro che la vincerò"

Ultime calcio - Fredy Guarìn, a quattro giorni dall'episodio di violenza domestica che ha portato al suo arresto, parla attraverso un comunicato ufficiale sui propri social:

"Voglio manifestare alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei fan, ai miei compagni e alla dirigenza del club eterna gratitudine per la solidarietà e per il supporto incondizionato riguardo la mia attuale situazione personale e familiare. Riguardo le versioni che circolano sui social su ciò che è successo, voglio chiarire che quanto si afferma sui miei familiari non è veritiero. Chiedo rispetto per loro, specialmente per i miei figli, che non devono subire le conseguenze della mia esposizione pubblica nè dei miei atti. Oggi affronto una di quelle partite difficili, ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio e di coloro i quali credono e mi conoscono la vincerò".