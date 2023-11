Guardate come reagisce Raspadori alle parole di Garcia | VIDEO

Oggi pomeriggio Rudi Garcia e Giacomo Raspadori hanno risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Union Berlino, partita di UEFA Champions League domani allo stadio Maradona ore 18:45.

Quando hanno chiesto a Garcia in che ruolo vedesse meglio Raspadori, il mister ha risposto così:

"Raspadori le potenzialità migliori le esprime da prima punta? Vediamo se si può tappare le orecchie (ride, ndr): in 14 partite è sempre stato protagonista, so che ha tanta qualità e lo sta dimostrando a suon di gol, può anche fare assist. Mi piace che giochi per la squadra, leghi il gioco, difenda, e poi abbia qualità per giocare in diverse posizioni. Secondo me è ovvio che da 9 o da trequartista il suo rendimento possa essere migliore, ma lo ripeto: può giocare mezz'ala ed esterno offensivo"