Molestò giornalista in diretta Tv, tifoso condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale

Ultime notizie. Andrea Serrani, il tifoso che aveva molestato la giornalista Greta Beccaglia in diretta tv, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale. Il giudice che ha stabilito la sentenza per il ristoratore, ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell'imputato a percorsi di recupero.

Greta Beccaglia, condannato il molestatore

La reporter era impegnata in una diretta al termine del match Empoli-Fiorentina, all'uscita dallo stadio Castellani di Empoli la sera del 27 novembre 2021. Serrani dovrà risarcire la giornalista, ma intanto verserà una provvisionale di 15mila euro. Indennizzi, per 10mila euro complessivi, sono stati stabiliti anche a favore dell'Ordine nazionale dei giornalisti e all'Associazione della stampa nazionale e toscana.