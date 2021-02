Grave lutto per Ronaldinho: è morta la madre per Coronavirus

Ultime notizie - Un grave lutto colpisce Ronaldinho Gaucho. L'ex fantasista brasiliano, infatti, ha perso la madre che dallo scorso dicembre lottava con il Coronavirus. Proprio a dicembre il brasiliano aveva annunciato a tutti che la mamma viveva un momento delicato:

"Cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e sta lottando per un pronto recupero. È in un reparto di terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure possibili. Vi ringrazio in anticipo per tutte le preghiere, le energie positive e l’affetto che mi dimostrate sempre. Forza mamma”.