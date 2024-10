Gotti e l'incubo stadio Maradona: il bilancio è da profondo rosso | FOCUS

Quali sono i precedenti da allenatori di Luca Gotti contro il Napoli? Il tecnico di Adria, provincia di Rovigo, ha sette partite disputate contro gli azzurri. Le prime quattro sfide risalgono a quando era sulla panchina dell’Udinese. Nel 2019-2020, l’andata terminò 1-1 in Friuli mentre al ritorno ci fu il successo dei partenopei per 2-1. L’anno successivo arrivarono due sconfitte per Gotti: 2-1 in casa e 5-1 al Maradona.

Nel 2022-23, l’allenatore veneto era alla guida dello Spezia. Anche lì, incassò due sconfitte: 1-0 a Napoli e 0-3 allo stadio Picco. Lo scorso anno fu invece 0-0 al Maradona proprio contro il Lecce, squadra che Gotti prese in corsa dopo il divorzio del club salentino da D’Aversa. Il bilancio di Gotti al Maradona in campionato è il seguente: 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Le reti segnate sono 2 mentre quelle subite 8.