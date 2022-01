Petagna segna in semi rovesciata, il tifoso incredulo: "E' gol?" [VIDEO]

Highlights. Napoli Sampdoria finisce 1-0 con il gol in rovesciata di Petagna. L'attaccante del Napoli è senza dubbio il migliore in campo della partita di Serie A tra Napoli e Sampdoria: oltre al gol in acrobazia, Andrea Petagna si è reso protagonista di una partita impeccabile, fatta di sacrificio, movimento e qualche buona occasione davanti alla porta, come quella che ha portato al vantaggio del Napoli tra le mura dello stadio Maradona.

Petagna approfitta della disattenzione della difesa blucerchiata e si avventa con prepotenza su un pallone vagante, mentre i difensori della Samp probabilmente si aspettano che l'arbitro fischi fallo su Mertens. Petagna arriva prima di tutti sul pallone spiovente e si lascia andare ad una brillante conclusione in rovesciata: un'acrobazia efficace che finisce dritta in rete: ecco il video del gol.

Il Tifoso del Napoli Salvatore Di Lauro ha ripreso il video del gol di Petagna in rovesciata dagli spalti dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli e lo ha pubblicato sui social. "È gol?" si chiedono increduli i tifosi sugli spalti. E in effetti ci è voluto il check del VAR per confermare la rete di Petagna in Napoli Samp.

