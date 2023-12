Globe Soccer Awards 2023, i finalisti: tanti rappresentanti del Napoli scudettato, la lista

Sono stati ufficializzati i nomi presenti nelle shortlist dei vari premi dei Globe Soccer Awards 2023. Diversi i nomi italiani e della Serie A tra i vari finalisti.

In primis c'è Victor Osimhen tra i finalisti per il miglior giocatore dell'anno, l'unico della Serie A. Insieme a lui i vari Ronaldo, Messi, Mbappè e Haaland. Rimanendo in tema Manchester City, ci sono anche De Bruyne e Bernardo Silva. In lista anche Benzema, Bellingham, Salah e Vinicius. Mentre per il premio come miglior club maschile dell'anno ci sono sia Inter che Napoli. Oltre alle due arabe Al-Ittihad e Al-Hilal, alle inglesi Manchester City e Arsenal, e al Siviglia, alla Fluminense e all'Al-Ahly.

Ben due gli italiani per il premio di miglior allenatore dell'anno: Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Se la dovranno giocare con Arteta, Ancelotti, Guardiola, Koller, Scaloni e Xavi. Riconoscimento per Onana, inserito nella shortlist per il premio come miglior portiere, e per Aurelio De Laurentiis, tra i finalisti come miglior presidente. Spazio anche a Cristiano Giuntoli, tra i migliori direttori sportivi dell'anno.

Menzione d'onore per la Roma femminile che è stata inserita nella shortlist per il premio come miglior club femminile dell'anno. Insieme alle giallorosse, Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco e Chelsea.