Giornata di relax a Nerano per De Laurentiis! Su Sarri alla Juventus: "Non avrà vita lunga" [FOTO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Il presidente della Ssc Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è concesso una giornata di relax quest'oggi nella straordinaria cornice di Nerano.

Sarri alla Juve, battuta di De Laurentiis coi tifosi presenti

Il patron azzurro ha deciso di pranzare con vista sul mare. In maniera del tutto inevitabile la sua presenza non è passata inosservata e, come raccolto da Manuel Parlato, giornalista di Canale 21, avrebbe commentato con queste parole l'ormai imminente approdo di Maurizio Sarri alla Juventus: "Se andrà lì non avrà vita lunga".

