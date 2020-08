Giornalettismo - Nazionale, Mancini verso l'addio! Era a un passo dalla Juve, ora lo aspetta il PSG

Notizie Calcio - Clamoroso Roberto Mancini: il tecnico starebbe per dimettersi come commissario tecnico della nazionale italiana. A lanciare la bomba è 'giornalettismo', rivelando come l'allenatore stia seriamente pensando ai saluti a causa di una doppia tentazione tra cui quella bianconera.

Il 55enne di Jesi, infatti, sarebbe stato a un passo dal bianconero prima che la Vecchia Signora optasse per Andrea Pirlo. Ecco quanto riferiscono i colleghi:

In silenzio Mancini, che per l’Italia si è decurtato l’ingaggio e ha ottenuto risultati sul campo immediati, si è preso una pausa di riflessione che oggi sarebbe definitiva. Una pausa che porta il Mancio fino a Parigi, sulla panchina del PSG precisamente, lontano da quella azzurra.

Nel mentre però succede un altro avvenimento inaspettato: succede che la Juventus esoneri Maurizio Sarri. E chi è il primo nome della lista sul taccuino o del presidente Andrea Agnelli? Proprio Roberto Mancini. La trattativa parte immediatamente. Ma Mancini chiede dieci giorni di pausa per pensarci. Agnelli agisce d’impulso e non accetta la risposta e i tentennamenti di Roberto, così convoca Andrea Pirlo e gli consegna in poche ore con contratto in mano la “sua” Juventus. Pirlo, in questo caso diventa la seconda scelta del Presidente.

Ma il telefono di Roberto Mancini, uno dei migliori allenatori in circolazione nel mondo, non smette di squillare. La telefonata più importante arriva da Leonardo, attuale direttore sportivo del PSG, che offre la panchina di Thomas Tuchel, in bilico causa cattiva gestione con lo spogliatoio e le frizioni interne che si sono create (nemmeno la vittoria eventuale della Champions lo salverebbe, per questo al momento la notizia è rimasta segreta: il PSG gioca oggi contro il Lipsia, ndr), proprio al Mancio e Roberto questa volta mette le basi per avviare una trattativa che porterà la firma e il suo ormai probabile e definitivo addio alla Nazionale.