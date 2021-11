GeVi Napoli Basket da urlo, espugnata Sassari 74-75! Sacripanti: "Perdere era una beffa, speriamo in settimana di poter inserire un nuovo giocatore"

Straordinario successo della Gevi Napoli Basket che espugna il Palaserradimigni di Sassari per 75-74, centrando la terza vittoria consecutiva e salendo cosi a 10 punti in classifica. Grande prova degli azzurri, McDuffie e Rich migliori realizzatori con 15 punti a testa.

Coach Sacripanti schiera il quintetto con Velicka, Rich, Parks, Lombardi e McDuffie. Coach Bucchi sceglie invece Kruslin, Gentile, Burnell, Bendzius e Mekowulu.

Banco di Sardegna Sassari-Gevi Napoli Basket 74-75, la cronaca

I primi punti della partita sono di Mekowulu, McDuffie segna la prima tripla della gara. Il primo tentativo di allungo della partita è dei padroni di casa con il gioco da 3 punti di Bendzius, Zerini segna il 9-7. Ancora Mekowulu con 4 punti in fila riporta Sassari sul +6,13-7 a metà quarto. La formazione sassarese continua a segnare ma Rich riesce a trovare la prima tripla della sua gara. Si fa sentire Zerini sotto canestro che segna due canestri consecutivi, Logan va a segno in contropiede, Parks pareggia a quota 18. Il primo quarto si chiude sul 20-18 con i liberi di Zerini.

Gran canestro di Parks ad aprire il secondo quarto, Logan segna la prima tripla di Sassari, Battle dalla lunetta realizza il -1, Parks in entrata per il 26-23 Gevi. Il numero 11 Gevi è on-fire, piazza anche la bomba del nuovo +4 costringendo Bucchi al timeout. Il punteggio, a metà del secondo quarto, è 31-29 Gevi. Segna Marini, Velicka inventa un gran canestro in entrata, McDuffie segna i 2 punti del 37-30, Mekowulu risponde da sotto, Pargo segna una strepitosa tripla, Logan fa lo stesso. Nell’ultimo minuto si segna da 3 punti, Bendzius da una parte, Rich dall’altra. Si va all’intervallo lungo sul 43-37 Gevi.

Segna Gentile per Sassari ad inizio terzo quarto, Pargo risponde in contropiede, McDuffie sigla il 47-39 Gevi. Break sassarese di 7-0 interrotto dal canestro in entrata di Rich, a metà quarto siamo sul 49-46 Napoli. Segna ancora Bendzius per Sassari, Battle sorpassa costringendo Coach Sacripanti al timeout. Ottimo tap-in di Lombardi, Velicka subisce antisportivo da Treier che viene espulso per doppio intenzionale. Velicka è preciso in lunetta, segna Mekowulu. Il quarto si chiude sul 57-54 Gevi.

Schiaccia Battle, risponde McDuffie, la tripla di Velicka vale il +6. Segna McDuffie in contropiede ma il parziale di 7-0 sassarese, guidato da Logan, riporta la partita in parità a 5 minuti dalla fine della gara. Segna Rich in uscita dal timeout, Bendzius firma il sorpasso sassarese ma McDuffie inventa un gran canestro che costringe Sassari alla sospensione. Napoli vola sul +5 con Rich e McDuffie ma la tripla di Mekowulu ed il canestro di Logan riportano Sassari in parità. Velicka fa 1 su 2 dalla lunetta, il tiro finale della Dinamo con Mekowulu si spegne sul ferro. Vince la Gevi 75-74, impresa degli azzurri.

Gevi Napoli Basket, il prossimo match

Gli azzurri torneranno in campo domenica 5 dicembre, alle ore 19,45, al PalaBarbuto per affrontare la Vanoli Cremona.

Banco di Sardegna Sassari-Gevi Napoli Basket 74-75, il tabellino

Banco Sardegna Sassari-Gevi Napoli Basket 74-75 (18-20; 37-43;54-57)

Sassari: Kruslin 5, Burnell 2, Bendzius 17, Gentile 4,Diop, Logan 18, Gandini ne, DeVecchi, Treier,Mekowulu 20 ,Battle 8,Chessa ne. All.Bucchi

Napoli: Zerini 8, Pargo 5, McDuffie 15, Sinagra ne, Sauro ne, Velicka 12, Parks 13, Marini 3, Uglietti , Lombardi 4, Rich 15. All.Sacripanti

