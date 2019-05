Germano Bellavia al veleno contro Cruciani in diretta: "Spero tu muoia, devi crepare da solo!" [VIDEO]

Hanno fatto discutere, come spesso accade, le parole di Giuseppe Cruciani, che aveva deriso in diretta radiofonica i napoletani per la storia legata ai faretti rubati al San Paolo. Tra i tanti che l'hanno attaccato c'è anche Germano Bellavia, noto attore della fiction RAI "Un posto al sole". Proprio lui, tifoso del Napoli, è stato chiamato in diretta durante la trasmissione di Cruciani e tra i due sono volate parole grosse.

Cruciani - Bellavia, che scontro in radio!

Parole durissime quelle usate dall'attore napoletano, che ha prima augurato la morte a Cruciani e poi, ha sottolineato come lui non faccia altro che marciare sulle disgrazie e sui problemi di Napoli. Stizzita la replica di Cruciani: "Ti sembra democratico e liberale augurare la morte a qualcuno?"