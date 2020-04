Germania, Die Welt attacca l'Italia: "La mafia aspetta gli aiuti europei". Le risposte di Salvini e Di Maio: "Vergognosi"

Ultime notizie. Che gli umori non siano dei migliori era facile aspettarselo, ma quanto successo in Germania trascende anche la situazione d'emergenza in cui versa il mondo. Il quotidiano Die Welt ha infatti apertamente attaccato la politica italiana, definendoci come "mafiosi che aspettano gli aiuti europei".

Un'affermazione che non è andata giù agli esponenti politici del nostro paese, sbigottiti da una tale caduta di stile: Luigi Di Maio, intervistato a Uno Mattina, ha parlato di "Un'affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L'Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere".

Gli fa eco anche Matteo Salvini, leader della Lega, che su Facebook scrive: "Vergognatevi e sciacquatevi la bocca quando parlate di Italia"