Genoa-Napoli, gli azzurri a caccia del gol numero 1.300 nelle trasferte di A

Napoli - Nella stagione 2012-2013 ha preso avvio una serie di gare a punti per gli azzurri arrivata, a qualche ora dal match valido per la 31esima giornata di Serie A 2019-2020, a quota 7. Almanacchi alla mano, l’ultimo successo dei rossoblù risale al 2011-2012. Eppure, nonostante queste statistiche, il Genoa è ancora avanti al Napoli nel bilancio degli scontri diretti sul prato del Ferraris. Dai 47 andati in scena in Serie A rintracciamo 18 successi per i locali, 17 segni X, 12 vittore per gli ospiti. Dai 7 disputati in cadetteria, invece, ecco un equilibrio assoluto: 2 affermazioni per club più 3 pareggi. I padroni di casa dalla ripartenza non hanno ancora vinto un match e le uniche volte che hanno fatto punti si sono rese necessarie delle rimonte dallo 0-2 (col Brescia e a Udine). Il Napoli dopo il KO a Bergamo ha ripreso a correre battendo al San Paolo la Roma. Fra l’altro oltre agli obiettivi in chiave Europa 2020-2021, la squadra di Gattuso nell’immediato può puntare anche a un record di gol. Nelle trasferte di Serie A con la formula del girone unico, infatti, è a quota 1.298. E nella Genova rossoblù 2 o più reti sono evento già accaduto per 20 volte. L’ultima proprio nella stagione scorsa.