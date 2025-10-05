Genoa arrivato a Napoli, bel gesto di Vieira coi tifosi: spunta la reazione di Ostigard | VIDEO CN24

Notizie Napoli - Dopo la Champions League è tempo di tornare in campo in Serie A per la SSC Napoli. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo domenica alle 18:00 contro il Genoa per continuare la sua volata in campionato che al momento vede gli azzurri al primo posto in coabitazione con Milan e Roma.



Il Genoa di Vieira è reduce da una sconfitta per 3-0 contro la Lazio in casa, e verrà al Maradona per cercare riscatto. I rossoblu sono arrivati a Napoli sabato 3 ottobre atterrando a Capodichino con un aereo charter alle 18:30 circa, trasferendosi poi in pullman all'hotel Esedra di Fuorigrotta a pochi passi dallo stadio Maradona. E' qui che la squadra ligure sarà in ritiro fino a domani.



Al momento dell'arrivo della squadra, bel gesto di Patrick Vieira che si ferma a firmare alcune maglie portate li da dei tifosi azzurri. L'ex azzurro Leo Ostigard invece annuisce in merito alle emozioni che vivrà domani sera per il ritorno al Maradona.







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