Gazzetta - Possibile obbligo vaccinale per atleti professionisti e di interesse nazionale dal 10 gennaio 2022

Serie A - Potrebbe esserci l'obbligo vaccinale per atleti professionisti e che svolgono attività di interesse nazionale. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport dopo avere letto le FAQ pubblicate quest'oggi dal dipartimento dello sport. Questo perché non ci sono deroghe per nessuno e, anche se le FAQ non sono le linee guida, sono delle indicazioni ritenute rilevanti. Questo perché l'accesso ai centri sportivi, a partire dal 10 gennaio 2022, sarà consentito solo a chi avrà la certificazione verde rafforzata. E anzi, al punto 20 viene spiegato chiaramente che servirà anche agli atleti di interesse nazionale.