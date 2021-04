Gazzetta - Gattuso ha martellato la squadra in vista dell'Inter: provate nuove soluzioni offensive, ecco cosa ripete ai suoi giocatori

Notizie Napoli calcio. Gennaro Gattuso resta concentrato sul campo e in settimana ha preparato al meglio la gara di questa sera contro l'Inter. Nonostante il suo futuro azzurro sia prossimo all'addio, il tecnico vuole lasciare centrando l'obiettivo Champions. Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

"Ecco Gattuso - concentratissimo sul campionato, senza pensare al suo futuro lontano da Napoli - ha martellato i ragazzi spiegando che non basterà giocar bene contro una squadra solida: l’Inter è capace di farti gol in qualsiasi momento. In questi giorni ha provato soluzioni d’attacco nuove per cercare di superare la muraglia nerazzurra. Per il centro dell’attacco la scelta dovrebbe esser caduta su Osimhen. Per Mertens ci sarà spazio in corsa: da valutare, secondo il momento della partita, se da supporto al nigeriano o al suo posto".