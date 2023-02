Gazzetta - Caso Santoriello: per ragioni di opportunità il pm potrebbe non essere in aula all'udienza preliminare

I sussurri vanno tutti in una direzione. Il 27 marzo, nell'udienza preliminare presso il gup Marco Picco che dovrà decidere sul rinvio a giudizio di 12 ormai ex dirigenti juventini (e la società per responsabilità amministrativa), fra i quali il presidente fino allo scorso novembre Andrea Agnelli, il pm Ciro Santoriello non ci sarà. E non perché un provvedimento glielo vieterà ma semplicemente per ragioni di opportunità. Le frasi del 2019 all'insegna del "tifo Napoli e odio la Juve" pronunciate in un convegno non inficiano, questa è la convinzione della procura della Repubblica, la correttezza e la legittimità dell'istruttoria (anche se la Juve potrebbe chiedere la "remissione"), ma è chiaro che si potrebbe evitare una situazione imbarazzante su un tema calcistico, tradizionalmente materiale molto infiammabile.

D'altronde i PM dell'indagine Prisma sono tre e quindi l'accusa per argomentare la richiesta di rinvio a giudizio e quindi il processo penale sarà esercitata da Mario Bendoni e Marco Gianoglio. Il primo peraltro è anche un appassionato di calcio è un discreto giocatore che fa parte della squadra della Procura di Torino. È probabile dunque che Santoriello non compaia in udienza anche se né il pm né il capo della procura hanno voluto rilasciare finora dichiarazioni.