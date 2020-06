Gazzetta - La sorella di Gattuso soffriva di una rara malattia incurabile

Ultimissime notizie Napoli. Questa mattina l'ambiente partenopeo e il calcio italiano si sono stretti in un abbraccio virtuale con Gennaro Gattuso, l'allenatore del Napoli che piange la scomparsa di sua sorella Francesca, all'età di 37 anni. Francesca Gattuso si è spenta questa mattina all'ospedale di Busto Arsizio, dove era ricoverata ormai dall'inizio di febbraio: i tifosi del Napoli ricorderanno quando, proprio il 3 febbraio, al termine di Sampdoria-Napoli, Gattuso non era rientrato in città con la squadra proprio per recarsi d'urgenza in ospedale per assistere sua sorella.

Francesca Gattuso soffriva di una rara malattia incurabile

La Gazzetta dello Sport ha fatto luce sulle cause della tragica morte di Francesca Gattuso: la donna soffriva di una rara malattia risultata incurabile, nonostante diversi tentativi di operazioni chirurgiche che non sono riuscite a scongiurare l'esito drammatico della vicenda. Dal 3 febbraio scorso la sorella di Gattuso si trovava ricoverata in ospedale, prima in un reparto di terapia intensiva e poi in corsia: il lockdown che ha coinvolto l'Italia negli ultimi mesi non avevano permesso a Rino Gattuso di assistere fisicamente la sorella, nonostante - come riporta Gazzetta - i due avessero continuato a tenersi in contatto telefonico tutti i giorni.

Sorella di Gattuso

SportMediaset racconta che Gattuso abbia appreso della scomparsa di sua sorella questa mattina, nel corso dell'allenamento quotidiano che stava tenendo a Castel Volturno con tutta la squadra, in vista dell'incontro di Coppa Italia contro l'Inter.

Nelle ultime ore è arrivato il cordoglio di tutta Italia, a partire dalla SSC Napoli.