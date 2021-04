Gattuso-Fiorentina, Tmw: nuovi contatti, accordo molto vicino! Sullo sfondo anche una squadra di Premier

Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, si sta facendo sempre più concreta per la Fiorentina la pista che porta a Gennaro Gattuso. Di recente ci sono stati nuovi e l'accordo sembrerebbe essere davvero vicino. Il tecnico attualmente al Napoli, però, ha chiesto alla dirigenza di svecchiare la rosa e di avere garanzie in termini di acquisti. Sullo sfondo per l'ex Milan ci sarebbe anche una squadra di Premier League, anche se si tratta al momento di una soluzione molto meno probabile.

