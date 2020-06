"Lo vedo che siete carichi, dobbiamo vincere questa Coppa Italia!" Gattuso sprona la squadra in vista della finale

Ultime notizie calcio Napoli - Giornata di vigilia per il Napoli, che domani alle ore 21.00 si giocherà la finale di Coppa Italia contro la Juventus in una gara al cardiopalma. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, Gattuso continua a ripetere alla squadra questa frase:

"Lo vedo che siete carichi, dobbiamo vincere questa Coppa Italia".

Il tecnico ieri ha parlato alla squadra per la prima volta dopo la gara con l'Inter, sottolineando anche le cose che non gli sono piaciute. Una cura maniacale dei dettagli per lui che ora ha messo nel mirino di vincere il suo primo trofeo da allenatore. Ma non è tutto. Il noto quotidiano sottolinea anche come l'aria sia cambiata in quel di Castel Volturno da quando è arrivato l'ex Milan, che è stato in grado di convincere la squadra a mettere momentaneamente da parte tutte le questioni aperte con la proprietà. Oggi al San Paolo ci sarà il test per capire chi scenderà in campo domani sera.