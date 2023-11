Garcia e quella piccola bugia su Lindstrom: il danese in campo ancora troppo poco

Poco spazio, pochi minuti per Jesper Lindstrom da quando è arrivato a Napoli. Il calciatore danese, l'investimento estivo del Napoli da 25 milioni all'Eintracht Francoforte, non riesce a convincere Rudi Garcia a concedergli spazio e non riesce ad emergere.

Jesper Lindstrom

Lindstrom trova ancora poco spazio

Ai microfoni di CalcioNapoli24, in esclusiva, al riguardo, si era espresso così:

"Non lo so. Ci vuole del tempo quando cambi squadra, sono passato dal calcio tedesco all’Italia. Ma sono pronto e non vedo l’ora di tornarci adesso e allenarmi e prepararmi, perché io, beh, io amo giocare a calcio e mi piace stare a Napoli. E voglio mostrare ai tifosi del Napoli la mia passione per il calcio. Quindi, non vedo l’ora di tornare!".

Il perché giochi così poco, però, lo aveva spiegato Rudi Garcia in conferenza stampa prima del match contro la Salernitana. A precisa domanda, l'allenatore del Napoli ha così risposto:

"Un po' di spazio lo ha avuto. Ma quando un giocatore è un esterno d'attacco deve essere decisivo con assist e gol e per ora togliere il posto a Kvara e Politano è un po' complicato per gli altri.Quando avrò spazio, anche poco, dovrà dimostrare di essere decisivo e questo vale per tutti, non solo per lui. E bisogna anche aiutare dietro e su questo Lindstrom sta migliorando tanto".

Ecco, quando avrà spazio... Una piccola bugia, però, visto che, anche con la Salernitana, escluso il recupero, ha giocato soltanto 14 minuti. E' pur vero che, nel match dell'Arechi, ha provato qualche giocata, ha provato a saltare l'uomo, ma di sicuro non è riuscito ad incidere come vorrebbe. Lindstrom, dal suo arrivo, ha messo insieme 149' minuti, frutto di 9' minuti in Champions League e 140' in Serie A, troppo pochi per poter giudicare un ragazzo, dalla grandi qualità e proveniente da un campionato del tutto diverso. Nell'alternanza delle gare, con campionato e coppe da giocare, come accaduto per Natan, il ragazzotto danese potrebbe anche rientrare nelle rotazioni con maggiore regolarità e trovare quel minimo di continuità per farsi conoscere e apprezzare.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli