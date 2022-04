Serie B, Cremonese-Cosenza 3-1: strepitosa doppietta di Gaetano | VIDEO

Gianluca Gaetano continua a fare grandi cose con la maglia della Cremonese in Serie B.

Gianluca Gaetano con la maglia della Cremonese

L'attaccante di proprietà del Napoli, ha messo a segno una strepitosa doppietta contro il Cosenza.

Il risultato al triplice fischio è di 3-1 per i padroni di casa e il gioiello azzurro è andato a segno al 17' e al 34'.

Gaetano è il prestito annuale alla Cremonese e alla fine della stagione tornerà in azzurro.

Spalletti lo valuterà nel prossimo ritiro per valutare se potrà fare della rosa del Napoli per la prossima stagione e si potrà puntare su di lui anche in virtù dell'addio di Lorenzo Insigne che a luglio si trasferirà a Toronto.

Il ragazzo vorrebbe vestire la maglia azzurra da protagonista e dopo l'ennesima stagione da protagonista in Serie B sarebbe pronto per il grande salto.

