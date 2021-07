Futuro Insigne, spuntano le quote sulla prossima squadra: favorita la permanenza Napoli, ecco tutte le altre squadre

Quote futuro Insigne - Quando manca un anno alla scadenza del contratto con il Napoli, il capitano dei partenopei Lorenzo Insigne, protagonista in queste settimane agli Europei 2021 con l'Italia, non ha ancora incontrato il Napoli per trattare il rinnovo.

Nonostante la volontà della SSC Napoli e del calciatore napoletano sia senza dubbio trovare un accordo per restare insieme, rinnovare e scrivere il futuro del club partenopeo, ad oggi non c'è stato nessun incontro. Come svelato da Aurelio De Laurentiis, soltanto in ritiro e dopo l'impegno con la Nazionale italiana Insigne incontrerà il presidente. E non sarà facile trovare un accordo, vista la volontà del Napoli di tagliare il monte ingaggi. Intanto alcune sirene spagnole provano a tentare Lorenzo Insigne a cambiare maglia, dopo una vita calcistica spesa al Napoli.

Lorenzo Insigne

Futuro Insigne, le quote

Intanto però, alcuni bookmakers provano a prevedere il futuro di Lorenzo Insigne, mettendo a disposizione degli amanti delle scommesse le quote sul futuro di Insigne. In particolare, il book Goldbet ha messo online le quote prossima squadra Insigne. "Prossima Squadra Insigneal 15-09-21" è la scommessa online sul sito di scommesse sportive.

Quote Prossima Squadra Insigne

Nonostante resta favoritissima la sua permanenza in azzurro anche per i quotisti, andiamo a curiosare e scoprire le quote offerte dai bookmakers AAMS riguardo la squadra di Lorenzo Insigne per la stagione 2021/22. A sorpresa c'è il Milan come "favorita" per provare a strappare il capitano del Napoli al club di De Laurentiis. Altissima invece la quota del Barcellona nonostante si sia parlato di un interesse blaugrana per Insigne poi smentito:

prossima squadra Insigne: SSC Napoli è quotata a 1.3

è quotata a 1.3 la prossima squadra Insigne: Milan è offerta a 5 volte la posta

è offerta a 5 volte la posta prossima squadra Insigne: Siviglia si trova a 20

si trova a 20 ancora prossima squadra Insigne: Roma è offerta a 20

è offerta a 20 prossima squadra Insigne: Juventus è quotata 35

è quotata 35 infine prossima squadra Insigne: Barcellona è offerta a 60.

Vi sarebbero in realtà quotate anche le maglie di Inter, Everton, West Ham e Arsenal a 35 volte la posta, con il Valencia a 40 e un ipotetico passaggio al Borussia Dortmund offerto a 50 volte la posta.