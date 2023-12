Futuro e il consiglio Premier League: i retroscena della cena Osimhen-Balotelli

Ultime news Napoli - Nella mattinata di ieri, vi abbiamo mostrato le foto di una cena nel corso della settimana a Napoli, al Borgo Marinari, con Osimhen e Balotelli protagonisti: il calciatore del Napoli è molto amico di SuperMario.

E oggi l'edizione odierna de Il Mattino ne racconta alcuni retroscena:

"È successo martedì sera: Victor, Mario e qualche amico in comune napoletano felicemente a cena per una serata diversa dalle altre e lontano dagli addetti ai lavori. Tutti a tavola al Borgo Marinari. Le chiacchiere vanno via veloci, poi i saluti veloci con la promessa di rivedersi presto. E chissà se quella di martedì a cena è stata anche l'occasione di parlare del futuro, con il nome di Osimhen che ormai è da mesi sulla bocca di tutti. Balotelli sa bene cosa significa, per tutta la carriera ha dovuto affrontare i rumors, ma conosce bene soprattutto quel calcio inglese che potrebbe essere la prossima casa del nigeriano. Nella sua vita ha indossato le maglie di Manchester City e anche Liverpool. Con i Citizens aveva anche lasciato il segno nel novembre del 2011 in Champions. Anche in quella occasione vinse il Napoli - con Walter Mazzarri in panchina - battendo la corazzata inglese ma SuperMario siglò il gol del momentaneo pareggio al San Paolo. Questione di Premier, dove Osimhen potrebbe approdare la prossima estate: chissà anche su consiglio di Balotelli".