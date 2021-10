Fusco a CN24: "Spalletti? Un giovedì ci portò tutti a Porto Venere e poi in disco, la domenica vincemmo con il Parma. Fu la svolta salvezza"

Napoli calcio - Pietro Fusco in esclusiva a CalcioNapoli24 racconta un aneddoto della sua esperienza all'Empoli con Spalletti.

La cosa più pazza fatta da Spalletti in quella annata con te?

“Era un periodo in cui i risultati non arrivavano. Decise di portarci a cena con il pullman della squadra a Porto Venere, una zona che lui conosce come le sue tasche. Successivamente andammo qualche ora tutti insieme in discoteca, era un giovedì. La domenica battemmo il Parma per 2-0. Ecco, questo è Luciano. Quella sua trovata folle ci diede la stura per salvarci”