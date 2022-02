Furia Mourinho, discorso ai giocatori della Roma: "Vi cagate sotto, siete senza palle! Andate a giocare in Serie C"

Ultime calcio Serie A - Sfogo Mourinho dopo la brutta sconfitta contro l'Inter della Roma in Coppa Italia. Questa volta non è passato inosservato, ma anzi il Corriere dello Sport, col direttore Ivan Zazzaroni, riporta integralmente il linguaggio utilizzato dal tecnico portoghese nello spogliatoio. L'allenatore è stato definito arrabbiato come mai in precedenza e dinanzi a lui c'erano tutti presenti: calciatori, tecnici, fisioterapisti, magazzinieri.

Sfogo Mourinho, discorso alla squadra dopo Inter-Roma

Ma quali sono state le parole e il discorso intriso di rabbia di Josè Mourinho dopo Inter-Roma a calciatori e staff giallorosso? Ecco le parole:

"Per dieci minuti vi siete cagati sotto, proprio come contro il Milan e la Juve. Il più grande difetto di un uomo è la mancanza di personalità. Se vi mostrate piccoli gli arbitri vi trattano da piccoli. Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto! E poi voglio sapere perché anche contro il Milan vi siete cagati sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso.

