Funerali Freddy Rincon: Asprilla e Higuita ricordano l'ex Napoli | FOTO

Calcio Napoli - Si sono celebrati i funerali di Freddy Rincon nella città di Cali in Colombia. L'ex attaccante del Napoli aveva 55 anni ed è scomparso in seguito alle conseguenze di un gravissimo incidente stradale lo scorso 14 aprile. Tutta la Colombia si è stretta a intorno alla famiglia di Freddy che in passato ha vestito anche la maglia della nazionale diventandone anche il capitano.

Funerali Freddy Rincon

All'ultimo saluto, nello stadio "Pascual Guerrero", come racconta Sky Sport, erano presenti anche alcune stelle del calcio colombiano del passato, come l'attaccante Faustino Asprilla ed il portiere Renè Higuita, compagni di Nazionale negli anni d'oro della Colombia di Maturana.