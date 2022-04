Forte scossa di terremoto a Napoli e in molte parti d'Italia: epicentro e magnitudo

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli e in molte parti d'Italia: una scossa lunga e percepita chiaramente. Tam tam sui social con tanti utenti che l'hanno sentita, da Napoli a Bari, da Pescara a Teramo e Roma.

Terremoto in Bosnia: epicentro e magnitudo

Una scossa di terremoto di 6.0 di magnitudo con epicentro in Bosnia conferma Repubblica. La profondità dovrebbe essere intorno ai 10 chilometri con INGV che conferma la scossa di magnitudo 6.00 in Bosnia Herzegovina. L'orario confermato da INGV è ore 23:07 del 22 aprile 2022.

Terremoto oggi

"Un forte #terremoto di magnitudo ancora incerta è avvenuto pochi minuti fa in Bosnia ed Erzegovina. La scossa in questione è stata avvertita anche in alcune aree dell'Italia, a breve i dati ufficiali dell'USGS e/o dell'INGV", scriveva alle 11.10 Il Mondo dei Terremoti. Ecco il post con tutti i commenti: