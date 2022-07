Forgione: "L'A16 non arriva a Bari, così vuol dire: De Laurentiis vattene a Cerignola"

Angelo Forgione scrive sulla propria pagina Facebook:

"Vorrei avvertire gli inventori dell'hashtag A16 e a tutto coloro che lo hanno adottato pedissequamente che tale autostrada non arriva affatto a Bari ma a Canosa e Cerignola, tra le province di Foggia e BAT. Da lì, per raggiungere Bari, bisogna prendere la A14 a Cerignola ovest e percorrerla per ben 80 km. A16, di fatto, vuol dire "DeLaurentiis vattene a Cerignola". Se proprio ci tenete a mandarlo a Bari, aggiungete un +A14".