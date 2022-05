Fondazione Niccolò Galli: presente anche Spalletti alla cerimonia del 20esimo anno

Napoli - Arrivano le ultime notizie riguardo la Fondazione Niccolò Galli, che compie 20 anni. Per festeggiare tanti vip invitati tra cui anche Spalletti.

Duecentosessanta persone a tavola, 50 mila euro da donare alla Misericordia, decine di vip in arrivo a Firenze e una location speciale: stasera, nel chiostro di Santa Maria Novella, la Fondazione Niccolò Galli compie vent’anni. E per festeggiare, insieme a babbo Giovanni, mamma Anna, Camilla e Carolina, ci saranno Buffon, Spalletti, Oriali, Liam Brady, il viola Venuti, Braida e molti altri: «E stiamo preparando una maxi sorpresa», dice Giovanni Galli, indaffaratissimo in vista di una serata in onore di suo figlio, golden boy del calcio italiano tragicamente scomparso il 10 febbraio 2001 in un incidente stradale.