Fiorentina, seduta sul campo dell'Al Shabab in vista del Napoli: recuperato Dodò, le ultime su Gonzalez e Arthur

Notizie calcio. La Fiorentina prosegue nella preparazione del match di giovedì sera in Supercoppa Italiana contro il Napoli. La squadra di Vincenzo Italiano, ospite dell'Al Shabab nei suoi impianti sportivi, ha svolto una seduta sotto gli occhi del dg Joe Barone. Presente in gruppo anche il brasiliano Dodo, in ripresa dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto ai box per diversi mesi.

Come riportato dai colleghi di TMW, per la sfida contro gli azzurri, Vincenzo Italiano spera di recuperare Nico Gonzalez, partito insieme alla squadra alla volta dell'Arabia Saudita, ma difficilmente l'argentino potrà essere della gara. Più possibilità esistono invece in caso di arrivo in finale, gara in programma lunedì 22 gennaio. Chi ha recuperato è invece Riccardo Sottil, anche se evidentemente non potrà essere al 100% dopo il problema fisico che lo ha fermato negli ultimi giorni. Da valutare infine le condizioni di Arthur, con lo stesso Italiano che ha parlato di condizioni non ottimali del brasiliano. Che comunque salvo sorprese stringerà i denti. Assente l'infortunato Castrovilli, oltre a Kouame impegnato in Coppa d'Africa.