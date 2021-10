Solo 450 biglietti su 1200 disponibili per i tifosi del Napoli, il comunicato di Milano Azzurra: "Chiediamo spiegazioni" [FOTO]

Ultimissime notizie Napoli. Solo 450 biglietti del settore ospiti oggi a Firenze nonostante una capienza di 1200 posti, tenendo già conto delle limitazioni imposte dalla pandemia.

Milano Azzurra ha inviato una lettera alla ACF Fiorentina per chiedere spiegazioni nel consueto silenzio tombale della SSC Napoli, che sembra davvero poco interessata a garantire un’adeguata presenza dei nostri tifosi sia in casa che in trasferta.

Leggi il comunicato in allegato!

Lo pubblica la pagina Facebook 'Il Napulegno'.