Ultime calcio - Il Napoli ha vinto per 6-0 la gara d'andata con la Fiorentina e vuole il successo nel ritorno per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. A Firenze, però, sarà complicato: il successo in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina manca dal 2014/15.